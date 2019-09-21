2019/09/21 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف سائرون اليوم السبت، الحكومة الى ايقاف حملات ازالة التجاوزات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون يدعو الحكومة الى ايقاف حملات ازالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون يدعو الحكومة الى ايقاف حملات ازالة التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).