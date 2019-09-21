2019/09/21 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، القبض على 6 ارهابيين كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند بداعش في الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية ام الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 ارهابيين في الموصل وكالة خطوة برس.

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