2019/09/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تنبأت أمريكا بالهجوم على معمل بقيق لـ "أرامكو" قبل شهر من وقوعه!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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