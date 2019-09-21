القبض على 6 من داعش كانوا ينتمون بما يسمى ديوان الجند في الموصل

2019/09/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على ستة من عناصر داعش كانوا يعملون بما يسمى ديوان الجند في الموصل.

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