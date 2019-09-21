2019/09/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة، اليوم السبت، تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في البلد، مبينة إحالة 23 قضية جزائية تتعلق بتلك الشركات إلى القضاء.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان انه “تم فتح 56 قضية جزائية بحق تلك الشركات؛ لوجود شبهات فساد واستغلال تشوب أعمالها، أُحِيلَ 23 منها إلى محكمة الموضوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح إجراءاتها بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكترونيش) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح إجراءاتها بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكترونيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).