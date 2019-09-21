عقب تسليم جثمانه.. الآلآف يشيعون الشهيد الطفل أبو رومي بالقدس

2019/09/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت جماهير غفيرة بمدينة القدس المحتلة جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي (14عامًا) بعد تسليم الاحتلال جثمانه عقب احتجاز منذ أغسطس الماضي، عقب استشهاده بباب

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