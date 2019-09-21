مجتهد يتوقع ازمة جديدة في السعودية..ماهي؟

2019/09/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المغرد السعودي الشهير "مجتهد" وقوع ازمة جديدة في السعودية بسبب السياسات التي انتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واكد "مجتهد" في تغريدة له هذا

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