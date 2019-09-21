2019/09/21 | 13:53

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تحذيرات لسكنة الأهوار والمناطق المنخفضة في ذي قار من فيضانات متوق

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تحذيرات لسكنة الأهوار والمناطق المنخفضة في ذي قار من فيضانات متوقعة

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