أمنية كربلاء تكشف عن هوية منفذ تفجير الامس

2019/09/21 | 13:54

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بغداد/سومر نيوز

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي، اليوم السبت، ان منفذ تفجير الامس من سكنة ...

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