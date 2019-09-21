الحكمة: توقيتات البرنامج الحكومي خاطئة ونسبة الانجاز لم تتعد 20%

2019/09/21 | 13:54

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بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي البديري، اليوم السبت، إن التوقيتات التي اعلنت عنها الحكومة حول...

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