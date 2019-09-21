2019/09/21 | 13:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة: توقيتات البرنامج الحكومي خاطئة ونسبة الانجاز لم تتعد 20%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي البديري، اليوم السبت، إن التوقيتات التي اعلنت عنها الحكومة حول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة: توقيتات البرنامج الحكومي خاطئة ونسبة الانجاز لم تتعد 20%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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