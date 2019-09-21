2019/09/21 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش خلال عملية امنية في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على 6 دواعش في ايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على 6 دواعش في ايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).