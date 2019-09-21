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القبض على 6 دواعش في ايمن الموصل


القبض على 6 دواعش في ايمن الموصل
2019/09/21 | 13:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش خلال عملية امنية في ...

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