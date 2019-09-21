التشكيلة المتوقعة لديربي ميلانو الكبير اليوم

2019/09/21 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب عشاق كرة القدم مباراة قمة كرة القدم الإيطالية بين ميلان ومنافسه إنتر ميلان، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، على ملعب سان سير {جوزيبي مياتزا}.وتقام مباراة ميلان وإنتر ميلان، الساعة 9:45 مساء بتوقيت بغداد.ولعب الفريقان 170 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث فاز إنتر ميلان 64 مرة، مقابل 51 فوزًا لميلان،

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