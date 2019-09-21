2019/09/21 | 13:58

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بالصورة..



التشكيلة المتوقعة لديربي ميلانو الكبير

يترقب عشاق كرة القدم مباراة قمة كرة القدم الإيطالية بين ميلان

ومنافسه إنتر ميلان، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، اليوم

السبت، على ملعب سان سير (جوزيبي مياتزا).

وتقام مباراة ميلان وإنتر ميلان، الساعة 9:45 مساء بتوقيت

بغداد.ولعب الفريقان 170 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث فاز

إنتر ميلان 64 مرة، مقابل 51 فوزًا لميلان، في حين انتهت 55 مباراة

بالتعادل، وسجل إنتر ميلان 236 هدفًا، مقابل 219 هدفًا لميلان، في

مباريات الدوري الإيطالي.وتوقعت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يلعب الفريقان

بهذه التشكيلة:تشكيلة ميلان:حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.الدفاع: ريكاردو رودريغيز، أليسيو رومانيولي، ماتيو موساشيو، أندريا

كونتي.الوسط: هاكن كالهانغولو، لوكاس بيليا، فرانك كيسي.الهجوم: خيسوس فيرنانديز سوسو، كريستوف بيونتيك، لوكاس باكيتا.تشكيلة إنتر ميلان:حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش.الدفاع: ميلان سكرينيار، ستيفان دي فري، دييغو غودين.الوسط: كوادو اسامواه، ستيفانو سينسي، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو

باريلا، دانيلو دي أمبروزيو.الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

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