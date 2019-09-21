شرطة ديالى تعيد ثلاثة أطفال الى والدهم بعد رميهم من قبل زوجته

2019/09/21 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت مديرية شرطة محافظة ديالى ثلاثة اطفال الى والدهم بعد رميهم في الشارع من قبل زوجته.وقال العميد غالب عطية الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في بيان انه وبعد ورود معلومات عن وجود ثلاثة اطفال متروكين في احد شوارع منطقة باب الدرب توجهت مفارز الشرطة المجتمعية الى مكان تواجد الاطفال وتبين ان الاطفال تم […]

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