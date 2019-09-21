الشرارة - الحزب الشيوعي الصيني من التأسيس إلى القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء- الحلقة الثالثة الجزء الثاني

2019/09/21 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة دفاتر "قوموا بالتحقيقات ولا تنطقوا بالحماقات"الجزء الثانيالحزب الشيوعي الصيني من التأسيس إلى القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراءالحلقة الثالثة6 ــ المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية الثالثة (موسكو، 22 يونيو ــ 12 يوليوز 1921) و"مسألة الشرق"7 ــ المؤتمر الأول للمنظمات الشيوعية والثورية للشرق الأقصى (موسكو، يناير 1922) ـــــــــــ ـــــــــــ6 ــ المؤتمر الثال......

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