2019/09/21 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط نادي ليفربول الإنجليزي إلى تحصين لاعبه السنغالي، ساديو ماني، بتقديم عرض جديد له يربطه مع النادي لعام 2025.كشف تقرير صحفي بأن النادي الإنجليزي يسعى لتحصين لاعبه من أطماع ريال مدريد في ضمه، وذلك من خلال التوقيع معه على عقد جديد.وعلى الرغم من أن السنغالي وقع على عقد جديد مع ليفربول في نوفمبر/تشرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يهدد عرش صلاح بعقد جديد مع ماني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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