2019/09/21 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي البديري، اليوم السبت، إن التوقيتات التي اعلنت عنها الحكومة حول برنامجها الحكومية غير صحيحة.وأضاف البديري في تصريح صحفي، أن “مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي لم تمض وفق التوقيتات الصحيحة”، مشيرا الى ان هذه التوقيتات “ليست صحيحة”.واوضح انه “لم يتم انجاز نسبة 20 % من البرنامج ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: توقيتات البرنامج الحكومي خاطئة ونسبة الانجاز لم تتعد 20%) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة: توقيتات البرنامج الحكومي خاطئة ونسبة الانجاز لم تتعد 20%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).