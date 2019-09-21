الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بعقود الكهرباء

2019/09/21 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة لتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٦ ولحد الان.

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