الموارد المائية تعتزم اعمار منشاتها المتضررة في نينوى

2019/09/21 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن طه السعدي الوكيل الاقدم لوزارة الموارد المائية خلال زيارته محافظة نينوى عن اعمار كافة المنشات المتضررة التابعة للوزارة في المحافظة.وقال السعدي ان” الوزارة باشرت باعادة تأهيل جميع المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في محافظة نينوى مشيراً الى” اهمية هذه المشاريع في توزيع الحصص المائية و توليد الطاقة الكهربائية” مبينا ان “سد الموصل من […]

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