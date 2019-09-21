2019/09/21 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على مشروع قانون بخصوص سمة الدخول بين العراق وصربيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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