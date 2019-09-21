2019/09/21 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة.وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى , ان “السلطة الجمركية في محطة جمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني قسم السيطرة الفنية تمكنت من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على ٤ سيارة مختلفة الانواع دون الموديل المسموح بأستيراده

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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