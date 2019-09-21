الحشد الشعبي يكشف عن هيكل تنظيمي جديد.. عبد المهدي يصادق والفياض ينفذ

2019/09/21 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الحشد الشعبي وسائل الإعلام بـ "الحذر" (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

كشف هيئة الحشد الشعبي، عن الهيكلية الجديدة له، بعد تسريب نموذجين منها أحدهما "مزور"، فيما أكدت أنها ستنفذ بعد أوامر من فالح الفياض رئيس الهيئة.

قال الحشد إن الهيكلية الجديدة حظيت بمصادقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وصدرت أوامر بتنفيذها من رئيس الهيئة فالح الفياض

وذكرت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي، أن "هناك نموذجًا مزورًا تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "نقل كل ما يتعلق بالحشد من المواقع الرسمية لها".

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شدد بيان المديرية، على "ضرورة توخي الحذر"، كما أكد أن "الهيكلية الجديدة جرت المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة والتوجيه بتنفيذها من قبل رئيس الهيئة".

هيكلية مزورة وفق إعلام الحشد الشعبي

الهيكلية التنظيمية الرسمية الجديدة للحشد الشعبي

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