2019/09/21 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من العام 2006 وحتى الان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/21 | 14:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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