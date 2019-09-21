ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في محطة جمرك بوابة البصرة

2019/09/21 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ٤ سيارات معدة للتهريب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في محطة جمرك بوابة البصرة

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