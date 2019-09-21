2019/09/21 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشر موقع androidpure المتخصص بشؤون التقنية قائمة بهواتف "سامسونغ" التي ستحصل على النسخة العاشرة الجديدة من نظام "أندرويد">

وتبعا للموقع فإن هواتف الفئة S التي طرحتها "ساموسونغ" هذا العام ستحصل جميعها على "أندرويد" الجديد، وكذلك جميع هواتف "نوت" التي طرحت هذه السنة>وإضافة لتلك الهواتف، ستزود بالنسخة الحديثة بعض هواتف الفئة M من سامسونغ كـ Galaxy M40 وGalaxy M30 وGalaxy M30s وGalaxy M20 وGalaxy M10، إضافة إلى هواتف الفئة J كـ Galaxy J8 وGalaxy J6 وGalaxy J6+ وGalaxy J4 وGalaxy J4+ وGalaxy J7 Duo وGalaxy J7 2018 وGalaxy J5 2018 وGalaxy J3 2018.ومن بين هواتف "سامسونغ" التي ستحصل على نسخة "أندرويد" الأخيرة هواتف الفئة A التي أطلقت هذا العام والعام الفائتوستنضم لهذه القائمة بعض أجهزة "سامسونغ" الذكية كـ Galaxy Tab S5e وGalaxy Tab S4 وgalaxy Tab A 2019 وGalaxy Tab A 2018.





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