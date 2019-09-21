مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي

2019/09/21 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الاتحاد اللبناني للمصارعة المحامي عمر اسكندراني، أن الاتحاد يرفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي بأي شكل من الاشكال.

وللاتحاد اللبناني للمصارعة مواقف صارمة في مناسبات

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