2019/09/21 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، بان اداء الحكومة المحلية في نينوى لم يرتقي للمستوى المطلوب في اداء

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