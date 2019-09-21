English | كوردى

ضبط اربع سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة


ضبط اربع سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة
2019/09/21 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/سومر نيوز

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة.

وذكر بيان لل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط اربع سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط اربع سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا