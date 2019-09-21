ضبط اربع سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة

2019/09/21 | 14:58

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بغداد/سومر نيوز

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة.

وذكر بيان لل...

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