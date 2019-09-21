2019/09/21 | 15:00

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زيدان: أفضل الرحيل عن ريال مدريد في هذه الحالة وتردد اسم مورينيو لا يزعجني

رد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على الانتقادات

التي تعرض لها من قبل البعض خلال الأيام الماضية بعد الهزيمة أمام

باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا.وخسر الملكي بنتيجة ثقيلة يوم الأربعاء في ملعب "حديقة الامراء"

بثلاثية نظيفة، أحرزها آنخل دي ماريا (هدفين) وتوماس مونييه

(هدف).وتحدث الفرنسي عن الانتقادات خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة إشبيلية

في بطولة الدوري الإسباني: "لا اكترث كثيرًا لما يقال في الصحافة

والإعلام، لأنني مازالت أشعر بالقوة داخل ريال مدريد".وتابع: "سأحاول مع اللاعبين حتى آخر دقيقة لي في ريال مدريد، طالما

الإدارة تمنحني الفرصة للاستمرار، ولكن إذا ما شعرت بتغير الأجواء عن

ما كانت عليه في فترتي الأولى فمن الأفضل الرحيل".وعن تردد اسم مورينيو لخلافته في "سانتياجو برنابيو": "لا يزعجني ذلك

على الإطلاق، تلك هي الحقيقة بالفعل".وأتم: "لا أفكر في الاستقالة من ريال مدريد، كل ما أفكر فيه هو مباراة

الغد أمام إشبيلية والفوز بها".

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