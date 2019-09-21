2019/09/21 | 15:00

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الجمارك: ضبط 4 سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب

في جمرك بوابة البصرة.

وذكر بيان للهيئة ان "السلطة الجمركية في محطة جمرك بوابة البصرة

وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني قسم السيطرة الفنية تمكنت من

ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على ٤ سيارة مختلفة الانواع دون الموديل

المسموح بأستيراده تم اخفائها في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط

والتعليمات النافذة".

وأضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب

قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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