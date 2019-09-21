ندوة عن تاريخ الإذاعة والتلفزيون في البصرة احتضنتها المؤسسة العراقية لرجال الثقافة والإعلام

2019/09/21 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت المؤسسة العراقية لرجال الثقافة والإعلام اليوم الجمعة ، ندوة عن “تاريخ الإذاعة والتلفزيون في البصرة” استضافت فيها ” المخرج الرائد عيسى حسين الهاشم” للحديث عن موضوع الندوة.وقال: رئيس المؤسسة الشاعر والإعلامي ثامر المالكي ، إن إقامة مثل هكذا ندوات يأتي من حرص المؤسسة على توثيق التأريخ الثقافي والإعلامي ، وهو ضمن منهاج المؤسسة […]

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