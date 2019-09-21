ايران تعلن عن اجراء مناورات لاول مرة مع روسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي

2019/09/21 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإيراني،عن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين قريبا في شمال المحيط الهندي، وبحر عمان.ونقل مصدر عن مساعد الشؤون الدولية للأركان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة العمید قدیر نظامي قوله : سنقيم قريبا وللمرة الاولى بعد انتصار الثورة الاسلامية مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين كقوتين كبريين بصورة ثلاثية الاطراف في شمال المحيط […]

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