عمليات بغداد تعلن رفع 322 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي

2019/09/21 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، رفع 322 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن ” الجهد الهندسي في عمليات بغداد مستمر برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة”.

واضافت، انه ” تم رفع 322 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد”.

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