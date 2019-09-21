البرلمان يصوت على مشاريع قوانين

2019/09/21 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب بجلسته اليوم على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لسنة 2000.كما صوت على مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930.وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة […]

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