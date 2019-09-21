إعلام الحشد يكشف عن وجود نموذج مزور للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة

2019/09/21 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، ، توضيحاً بشان وجود نموذج مزور تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد.وقال المديرية في بيان، انه “في الوقت الذي تجدد فيه هيئة الحشد الدعوة لجميع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بالحشد من المواقع الرسمية لها، فإنها تشدد على ضرورة توخي الحذر والانجرار […]

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