2019/09/21 | 15:06

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عالية نصيف: عبد المهدي تنكّر لوعوده ولم يصطحب أعضاء من البرلمان إلى الصين

اكدت عضو

لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف, يوم السبت, أن زيارة رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين مهمة وايجابية.

وقالت نصيف إن “زيارة عبد المهدي بوفد كبير للصين شمل مختلف

القطاعات خاصة اصطحابه لعدد من المحافظين نثني عليها الا ان

متابعتنا للزيارة حددنا ملاحظتين سلبيتين وقع بها عبد المهدي” .

واضافت ان “السلبية او الملاحظة الاولى هي ان الزيارة بهذا مستوى

كبير من الشخصيات المرافقة لرئيس الوزراء لم تقابل من قبل الجانب

الصيني تنظيم بروتكول استقبال رسمي بما يقابل منصب عادل عبد المهدي

وهذ طبعا مساس بالسيادة الوطنية بحسب الاعراف الدبلوماسية”.

وتابعت نصيف “اما الملاحظة الثانية هي تنكر عبد المهدي لوعوده اتجاه

البرلمان حيث اورد في برنامجه الحكومي الذي صادقنا عليه بان العلاقة

بين الحكومة والبرلمان ستكون علاقة تكاملية وهذا لم ينفذ من قبل عبد

المهدي بدليل اغفاله باصطحاب عدد من اعضاء البرلمان او دعوة رؤساء

اللجان المتخصصة في مجال المال والخدمات” .

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