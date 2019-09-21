عمليات بغداد تفتتح جسر بزيبز

2019/09/21 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة

عمليات بغداد، يوم السبت، عن افتتاحها رسميا جسر بزيبز الجديد بعد

نصب سونار وسيطرة فيه لتامين العجلات القادمة من الانبار باتجاه

بغداد.

وقالت القيادة في بيان ان “قائد العمليات الفريق الركن عبد الجليل

الربيعي افتتح رسميا جسر بزيبز الجديد الرابط بين محافظتي بغداد

والأنبار”.

واضافت ان “الافتتاح جرى عقب إكمال البنى التحتية واجهزة السونار في

السيطرة لتأمين دخول الأشخاص والعجلات الى بغداد والأنبار”.

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