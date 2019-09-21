مشاهد مؤسفة.. مطار بغداد في أسوأ حالاته ويثير ضجة على مواقع التواصل(صور)

2019/09/21 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر البنى التحتية المتردية في مطار بغداد الدولي، وظهورها على نحو غير لائق بمستوى مطار دولي.وحصل “يس عراق”، “على الصور التي توثق التردي الكبير في البنى التحتية، حيث طالب المدونين من الجهات المعنية ان تنتبه الى هذا الخراب والاوساخ المنتشرة في أرجاء المطار”.[…]

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