الشرطة الفرنسية تعلن ارتفاع عدد المعتقلين في تظاهرات اليوم الى 65 شخصا

2019/09/21 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين من محتجي السترات الصفراء إلى 65 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشرطة ان الارتفاع في عدد المعتقلين جاء بعد نشوب مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في ساحة الشانزيليزيه.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية 7500 عنصرا من قوات مكافحة الشغب والشرطة في باريس، اليوم السبت، خشية اندلاع أعمال عنف.

ويحاول متظاهرو السترات الصفراء إعادة الزخم للحراك الذي ضَعُف على مر الأسابيع الماضية خاصة مع بداية فصل الصيف والعطل.

ولم يتجاوز عدد المتظاهرين في باريس خلال الأسابيع الأخيرة الـ500 متظاهر، وهو عدد قليل جداً مقارنة مع بداية الحراك خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين، حيث كانت الأعداد المشاركة بالآلاف.

وعلى مستوى البلاد، لم تتخط الأعداد خلال فصل الصيف بضعة آلاف مقارنة مع أعداد تخطت مئتي ألف متظاهر في بداية الحراك مما دفع البعض للقول إن الحراك شارف على نهايته.

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