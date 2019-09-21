راصد جوي: تغييرات بدرجات الحرارة خلال الآيام الثلاثة المقبلة

2019/09/21 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، أن تغييرات ستطرأ على أجواء البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر الزيادي لـ"الغد برس"، أن "نماذج الطقس تشير إلى أن انخفاضا سيطرأ غداً الأحد ويومي الإثنين والثلاثاء المقبلين وبفارق ثلاث درجات مئوية في أغلب مدن البلاد"، لافتا إلى أن " هذه التغييرات الجوية لا تشمل مدن البصرة وميسان حيث ستبقى على حالها خلال الأيام القادمة وتتراوح درجات فيهما مابين بين (٤٥ _٤٤)مئوية".

وأضاف، أن" بغداد ومدن ديالى وبابل ستبلغ غدا الاحد درجة الحرارة العظمى فيها (٤٠)مئوية، فيما مدن كربلاء والرمادي وتكريت أقل من ذلك حيث ستكون عند (٣٨)مئوية".

وتابع، أن" الحرارة ستنخفض بفارق درجتين في الديوانية والسماوة والنجف لتسجل حوالي (٤٢)مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة في مدن الموصل والمدن المجاورة منها أربيل وكركوك أقل من (٣٦)مئوية".

وأوضح، أن" أجواء الإثنين والثلاثاء ستبقى مقاربة إلى اليوم الذي يسبقهم السابق"، مبينا أن" الرياح السطحية غداً الأحد والإثنين تكون شمالية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها مابين ١٩/كم في الساعة نهارا إلى (١١)كم مساء في الساعة بغالبية المدن، عدا شمال البلاد حيث تبقى الرياح متقلبه، فضلا عن البصرة حيث ستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول لاحقا الإثنين إلى شمالية".

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