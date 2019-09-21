الحلبوسي يوجه بإستضافة الجهات الأمنية غداً

2019/09/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مصدر برلماني، السبت، بتوجيه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع النيابية بإستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروقات الأمنية الأخيرة.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس” إن “ رئيس مجلس النواب،محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بإستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروقات الأمنية الأخيرة”.

وشدد الحلبوسي حسب المصدر على ” ضرورة تقديم تقريرمن قبل اللجنة في جلسة يوم الاثنين كفقرة أولى على جدول الأعمال”.

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