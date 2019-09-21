نائب يدعو لتعديل فقرات قانون التقاعد.. أهمها سلم الرواتب

2019/09/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا النائب عن محافظة نينوى،نايف الشمري،السبت ،الحكومة العراقية إلى تعديل قانون التقاعد لاسيما الفقرة التي تخص سلم الرواتب.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي ،حضره مراسل “كلكامش برس”إن “قانون التقاعد رقم ٩ وتحديدا الفقرة التي تحدد سلم الرواتب يجب تعديله من قبل الحكومة العراقية”.

واضاف :”ليس من المعقول بأن يتقاضى من خدم الوطن لـ ٤٠ سنة راتب قدره ٤٠٠ الف دينار فقط ، فيما يتقاضى آخرون الملايين”،داعياً الحكومة بـ”الاسراع في ارسال تعديل قانون التقاعد الموحد”.

وتابع :”مجلس النواب يتحمل المسؤولية في حال تأخير ارسال تعديل قانون التقاعد او يأخذ دوره ويشرع تعديل هذا القانون”.

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