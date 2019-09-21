2019/09/21 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تهنئة فاروق الباز، عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.ووفقا لصحيفة “اليوم السابع”، أعلن الباز أن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم “الباز”، على كويكب بالفضاء.إسهامات العالم المصري مع “ناسا”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة… “ناسا” تطلق اسم عالم مصري على كويكب وكالة خطوة برس.

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