المالية النيابية تبدي موقفاً متشائماً من زيارة عبد المهدي للصين: لن تقدم شيئاً

2019/09/21 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، اليوم السبت، عدم تفاؤله بالزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين، مشيرا الى انها لن تقدم شيئا للصناعة العراقية.وقال الدراجي لـ/SNG/،إنه “رأينا كثيرا من هذه الزيارات، ولا أعتقد أنه ستقدم شيئا”، مردفاً “مشكلتنا ليست في الصين ولكنها في العراق”.وتابع ...

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