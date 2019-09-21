حرب إيران التجريبية في مواجهة العالم

2019/09/21 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو مؤكد أن إيران تقف وراء الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية.ذلك لا يحتاج إلى جدل فائض.القول بأنها

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