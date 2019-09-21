تعزيزات أميركية إلى الخليج لتطويق أنشطة إيران التخريبية

2019/09/21 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة العقوبات على إيران لتُصبح “العقوبات الأقسى على الإطلاق” التي تُفرَض ضد دولة، في وقت أعلن

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