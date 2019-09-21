الرئيس صالح الى نيويورك.. ضوء ينير ظلام المنطقة

2019/09/21 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فان الاضواء ستسلط عليه اكثر من غيره

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