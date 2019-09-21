2019/09/21 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: الحظر الاميركي الجديد دليل على الإحباط وفشل سياسة "الضغوط الأقصى" ولمنع تمويل واردات شعبنا من الغذاء والدواء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/21 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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