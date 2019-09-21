2019/09/21 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع والناس | مطلب غريب من مواطن على الهواء مباشرة 😱 😂 !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ih6Ret5no1A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع والناس | مطلب غريب من مواطن على الهواء مباشرة 😱 😂 !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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