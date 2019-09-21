2019/09/21 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثًا؛ تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك، التابع للأمم المتحدة، اسم الباز على الكويكب؛ لدوره مع "ناسا" بداية بمشروع "أبوللو" لاستكشاف سطح القمر منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة "أبوللو سيوز" الأمريكية ـ الروسية المشتركة.وتعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر حساب الوزارة على ”فيسبوك“.يذكر أن الباز، ولد في 2 كانون الثاني 1938، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونال البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة "عين شمس" في عمر الـ 20.كما حصل في عام 1961، على ماجستير في علوم الجيولوجيا، ودكتوراه عام 1964، ثم عمل في وكالة "ناسا" خلال برنامج "أبوللو".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ناسا" تطلق اسم عالم عربي على كويكب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ناسا" تطلق اسم عالم عربي على كويكب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).